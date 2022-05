Fußball-Saarlandliga : FC Homburg II will die „Unschlagbaren“ ärgern

Bliesmengen/Homburg Fußball-Saarlandliga: FC Homburg II empfängt Sonntag Spitzenreiter Auersmacher. Bliesmengen-Bolchen reist Samstag zum VfL Primstal.

Nach fünf sieglosen Pflichtspielen 2022 in Serie konnte Patrick Vitt, Trainer des Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen zuletzt wieder durchatmen. Seine Mannschaft bezwang den FV Bischmisheim mit 4:2 und trennte sich im Saarpfalz-Derby beim FC Homburg II remis (1:1). Am Samstag reist Vitt mit seiner Elf nun zum Tabellenfünften VfL Primstal (Anpfiff 16.30 Uhr). Das Hinspiel endete 2:2. „Es ist ein klassisches fifty-fifty-Spiel, bei dem die Tagesform entscheiden wird“ prophezeit der 39-Jährige, der auch in der kommenden Saison auf der sportlichen Kommandobrücke der Mandelbachtaler stehen wird. Er blickt wieder zuversichtlich auf die kommenden Spiele, nachdem Spieler wie Marvin Schneider und Luca Bauer wieder zum Kader gestoßen sind. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und können es selbst richten“, so Vitt. Vor allem die Duelle mit dem abstiegsbedrohten SV Rot-Weiß Hasborn und dem FV Siersburg werden darüber entscheiden, wo der Weg hinführt, so Vitt. Er hofft, dass die zuletzt an Corona erkrankten Nico Offermanns, Manuel Bisenius und Philipp König wieder einsatzbereit sind. Bis auf weiteres muss er jedoch auf Mathias Munz (Schulter-Operation) und Nils Hoffknecht (Kreuzband-Anriss) verzichten.

Der FC Homburg II empfängt am Sonntag um 16 Uhr den souveränen Spitzenreiter SV Auersmacher. Der hat 21 Punkte Vorsprung auf den ärgsten „Verfolger“ SG Mettlach-Merzig und müsste in Homburg einen Punkt holen, um die Meisterschaft auch rechnerisch klarzumachen. Die Aufgabe könnte für Homburg kaum schwerer sein. Schließlich setzte sich am Donnerstag selbst die Regionalliga-Mannschaft der Grün-Weißen im Pokal nur mit Ach und Krach gegen den SVA durch (2:1). Zudem plagen Homburgs Trainer Rizgar Daoud weiter Personalsorgen. Neben Ricky Pinheiro, Besnik Zeka und Dominik Kaiser fällt nun auch Mehmet Bagci aus, der sich im Spiel gegen Bliesmengen einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Daoud hat Auersmacher am Donnerstag im Pokal live unter die Lupe genommen und sagt: „Der SVA ist in der Saarlandliga praktisch unschlagbar.“ Deshalb formuliert der Übungsleiter seine Erwartungen an die Partie auch eher zurückhaltend: „Wir wollen uns auf jeden Fall so gut wie möglich schlagen“.