Fußball-Saarlandliga : Zwei hohe Hürden für Homburg II

Homburg/Bliesmengen Fußball-Saarlandligist empfängt Herrensohr und muss dann ins Primstal.

Gleich zweimal ist die U23 des FC Homburg über Ostern in der Saarlandliga gefordert. Zunächst geht es am heutigen Donnerstag um 19 Uhr zuhause im Nachholspiel gegen den TuS Herrensohr. An Ostermontag tritt der FCH II dann um 15 Uhr beim VfL Primstal an