Fußball-Saarlandliga Last-Minute-Sieg für den FC Homburg II

FSV Jägersburg – TuS Herrensohr 3:1 (2:0). Der Oberliga-Absteiger FSV Jägersburg hat in der Fußball-Saarlandliga seinen Anspruch auf den direkten Wiederaufstieg untermauert. Der FSV feierte zu Hause gegen den TuS Herrensohr im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg. Der TuS reiste als Tabellenvierter zum Kirmesspiel nach Jägersburg und geriet dort in der 29. Minute in Rückstand. Waaris Bhatti brachte Jägersburg in Führung. Und in der 41. Minute legte Daniel Dahl mit einem sehenswerten Heber das 2:0 nach. Im zweiten Durchgang fielen vor 150 Zuschauern zunächst keine Tore. Doch in der Schlussphase wurde es wieder spannend. Jodi Daoud brachte Herrensohr auf 1:2 heran. Allerdings ließen sich die Jägersburger den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen: Mel Yeboah erhöhte in der Nachspielzeit nach einem Konter sogar noch auf 3:1. Der FSV führt die Tabelle mit 16 Punkten vor den SF Köllerbach (15) an.