Fußball-Saarlandliga Homburg II festigt den Platz an der Spitze

FC Homburg II - FC Rastpfuhl 5:1 (3:1) Mit einem klaren 5:1 (3:1)-Heimsieg über den FC Rastpfuhl hat der FC Homburg II seine Spitzenposition in der Fußball-Saarlandliga am Sonntag ausbauen können. Vier Punkte Vorsprung haben die Grün-Weißen nun auf die Sportvereinigung Quierschied. Deren Spiel gegen Mettlach-Merzig war am Wochenende ausgefallen. An Ostermontag kommt es in der Spielklasse zum Gipfeltreffen, wenn Homburg II um 15 Uhr die Quierschieder empfängt.