Fußball-Saarlandliga Homburg II verliert das Topspiel – und zwei Spieler

SV Bliesmengen-Bolchen – SF Köllerbach 2:1 (2:0) Wie man Köllerbach schlägt, weiß seit Samstag der SV Bliesmengen-Bolchen, der die Sportfreunde mit einer kämpferischen Leistung 2:1 niederrang. Nach einer Flanke von Nico Valentini donnerte SV-Spieler Lucas Becker das Leder in der 6. Minute aus 20 Metern in den Winkel. Nur vier Minuten später nahm der Köllerbacher Torwart Moritz Bohnenberger nach einem Rückpass den Ball in die Hand. Die Folge: Indirekter Freistoß von der Fünf-Meter-Grenze. Marius Bauer zog ab – und der Ball prallte von der Latte ins Tor. Köllerbach hatte in der Folge mehr Spielanteile, aber außer bei Weitschüssen hatte SV-Torwart Quentin Beck zunächst keine Arbeit. Doch nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck und kamen durch Hendrik Simon zum Anschlusstreffer (50.). Fortan konnten sich die Gastgeber nur noch selten befreien, aber große Chancen hatte Köllerbach weiterhin nicht. In der achtminütigen Nachspielzeit hätte Peter Luck mit einem Kopfball sogar noch den dritten Treffer für den SV nachlegen können. In der Tabelle kletterte Bliesmengen auf Rang zwölf.