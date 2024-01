Hallenfußball FCH II gewinnt Stadtmeistertitel „in Eigenregie“

Rizgar Daoud schaute sich das Treiben auf dem Spielfeld gemütlich von der Tribüne an. Der Trainer des Fußball-Saarlandligisten FC Homburg II überließ es am Sonntag seinen Spielern, sich bei der 38. Homburger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Eigenregie auf die Partien einzustellen. Und die machten das ganz prima. Der FCH II gewann die Titelkämpfe mit einem 3:1-Sieg im Finale gegen den Landesligisten SG Erbach. Bei der Siegerehrung war Daoud dann aber doch wieder mittendrin und gratulierte seinem Team zum Titel, während der FCH-Fanblock „Wir sind alles Homburger Jungs“ anstimmte.