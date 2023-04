Fußball-Saarlandliga Das Gipfeltreffen vor den Toren des Waldstadions

Die DJK Ballweiler-Wecklingen könnte mit einem Sieg am Samstag um 16 Uhr beim FV Eppelborn auch die 40-Punkte-Marke knacken und damit unter das Thema Klassenerhalt wohl ebenfalls einen Haken setzen. Am vergangenen Spieltag gelang der DJK mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SV Hasborn nach zuvor mauen Ergebnissen ein Befreiungsschlag. DJK-Spielertrainer Florian Bohr räumte aber ein, dass der Sieg vor allem der überragenden Leistung von Torwart Joshua Martin geschuldet war. „Er hat uns vor allem in der Anfangsphase am Leben gehalten“, so Bohr. Doch auch eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit trug ihren Teil dazu bei, dass Ballweiler als Sieger vom Feld ging. „Diesen Schwung wollen wir mitnehmen und auch in Eppelborn punkten“, sagt der 33-jährige Spielertrainer, der „schon gefühlt zum 50. Mal in meiner Karriere zu einem Spiel nach Eppelborn fährt“. In der Hinrunde siegte die DJK 2:0. Doch Bohr warnt vor dem aktuellen Lauf des Gegners: Der FV gewann vier seiner letzten fünf Partien.