Fußball-Saarlandliga Homburg II strauchelt weiter im Titelrennen

VfL Primstal – SV Bliesmengen-Bolchen 2:4 (0:2). Früh ging der SV Bliesmengen-Bolchen im Auswärtsspiel beim VfL Primstal in Führung. Auf dem 1:0 durch Kapitän Paolo Valentini in der 4. Minute ruhte sich der SVB aber nicht aus. Jordan Steiner erhöhte in durch einen an Valentini verursachten Foulelfmeter auf 2:0 (10.). Nach dem Wechsel wurde Primstal stärker und glich durch Pascal Limke (50.) und Felix Guttmann (75.) aus. Doch Bliesmengen-Bolchen hatte den längeren Atem und kam durch zwei späte Tore zum Auswärtssieg. Zunächst verwandelte Steiner in der 90. Minute nach Foul an Oliver Schramm seinen zweiten Strafstoß. Und Yamadou Tounkara legte in der Nachspielzeit (90.+2) zum Endstand nach. Im nächsten Spiel an diesem Mittwoch empfangen die Menger, die in der Tabelle Sechster sind, die abstiegsbedrohte FSG Ottweiler-Steinbach. Anstoß im Burgweg-Stadion ist um 19 Uhr.