FC Homburg : Wer übernimmt im Pokalduell die Führung?

Homburg/Elversberg Zum fünften Mal treffen der FC Homburg und die SV Elversberg im Finale des Saarlandpokals aufeinander. Beide gewannen bisher zwei Mal.

Zum ersten Mal in einem Pokalfinale standen sich beide Teams am 7. Mai 2014 im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen gegenüber. Und den ersten Sieg verbuchten die Grün-Weißen: Pascal Reinert und Giancarlo Pinna sicherten Homburg mit ihren Treffern den Pokaltriumph. Doch nur ein Jahr später nahm die SV Elversberg Revanche. Am 13. Mai 2015 kam es im Rehlinger Bungertstadion zum zweiten Duell. Rund 4000 Zuschauer sahen, wie Elversberg in Führung ging. Chadli Amri rettete Homburg eine Minute vor Schluss zwar in die Verlängerung. Doch ausgerechnet der heutige Homburger Patrick Dulleck, damals in Diensten der SVE, besiegelte die Niederlage der Saarpfälzer. Im Pokalsiegerteam der Elversberger stand damals übrigens auch ein gewisser Timo Wenzel. Der heutige Trainer der Homburger wird sich wohl mit gemischten Gefühlen an die Partie erinnern. Seine Mannschaft feierte zwar den Pokalsieg, doch Wenzel flog in der Verlängerung mit Gelb-Rot vom Platz.