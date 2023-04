Fußball-Regionalliga Homburg fällt wieder in alte Muster zurück

Zwar kam auch Tabellenführer SSV Ulm am Dienstag nicht über ein torloses Remis gegen den Tabellen-13. VfR Aalen hinaus. Doch der SSV liegt bei einem ausgetragenen Spiel weniger noch immer sieben Punkte vor dem viertplatzierten FCH. Gravierender als der Rückstand an sich ist aber, dass die Leistungen der Grün-Weißen einfach nicht taugen, um zum Angriff auf die Spitze zu blasen. Schon im vorletzten Ligaspiel bei Kellerkind Hessen Kassel (0:2) hatten die Homburger maßlos enttäuscht. Es folgte zwar ein guter Auftritt im Verfolgerduell gegen die Offenbacher Kickers (1:1) – doch am Dienstag verfiel der FCH in alte Muster. Es fehlt die Konstanz – und in Walldorf auch die Wucht. „In der Offensive muss mehr kommen“, sagte Wenzel, der beim FC Astoria auf die gesperrten Fanol Perdedaj und Arman Ardestani verzichten musste. Für sie spielten David Hummel und Philipp Hoffmann. Letzterer war es, der in einer zerfahrenen Partie nach 19 Minuten die erste kleine Chance hatte. Insgesamt neutralisierten sich beide Mannschaften aber im Mittelfeld. Homburg machte es den Hausherren mit behäbigem Spiel und vielen Ballverlusten einfach, das eigene Tor zu verteidigen. Weil Walldorf auch nicht mehr einfiel, langweilten sich 438 Zuschauer in der ersten halbe Stunde. Dann eine ganz bittere Szene für die Homburger: Verteidiger Lukas Hoffmann musste nach einem harmlos aussehenden Zweikampf nach minutenlanger Behandlung mit der Trage vom Platz gebracht werden (35.). Es besteht Verdacht auf einen Kreuzbandriss.