Fußball-Regionalliga : Mendler will mit dem FCH dranbleiben

Neuzugang Markus Mendler (am Ball), hier im Testspiel gegen den SV Schwarzenbach, ist beim FC Homburg gleich eingeschlagen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hat bereits neun Treffer auf dem Konto. Am Samstag empfängt er mit dem FCH die seit 15 Spielen ungeschlagene SV Elversberg zum Saar-Derby. Um den Aufstiegstraum der Grün-Weißen am Leben zu halten, muss ein Sieg her. Foto: Wittenmeier Foto: Martin Wittenmeier

Homburg Der torgefährliche Neuzugang möchte mit einem Sieg im Derby gegen Elversberg die Aufstiegshoffnung der Grün-Weißen am Leben halten.

Saarderby in der Fußball-Regionalliga: FC Homburg gegen SV Elversberg. Das Duell des Tabellensechsten gegen den Dritten. Die Partie an diesem Samstag um 14 Uhr im Homburger Waldstadion ist für die Heimelf ob der tabellarischen Situation fast so etwas wie die letzte Chance, um nochmal ganz oben anzugreifen. Sieben Punkte liegen die Grün-Weißen hinter der SVE, zum FSV Mainz II an der Spitze sind es neun Zähler. „Wir sind noch im Geschäft“, sagt Markus Mendler: „Wenn man die Tabelle anschaut, weiß jeder, worum es am Samstag für uns geht.“

Er weiß natürlich auch, dass seine Mannschaft im Saar-Derby, zu dem rund 2000 Zuschauer erwartet werden, eine ganz harte Nuss knacken muss. Die Elversberger sind seit nunmehr 15 Spielen ungeschlagen. „Bei einer Niederlage wäre der Rückstand schon erheblich“, weiß Mendler, mit neun Treffern bester Torjäger der Grün-Weißen ist. Doch auch wenn viel auf dem Spiel steht: Der 28-jährige Linksaußen der Homburger freut sich sehr auf das Lokalderby. „Wir wollen nach oben. Und jetzt beginnt eine ganz heiße Saisonphase, in der wir die Weichen dafür stellen können.“ Denn nach der Partie gegen die SVE warten mit den Spielen gegen den Vierten Offenbach und dem Zweiten Ulm weitere ganz dicke Brocken. Die aber zugleich die Chance darstellen, der direkten Konkurrenz an der Spitze die Punkte abzuknöpfen.

Info 3G auf der Tribüne, 2G in den Innenräumen Für die Besucher des Spiels im Homburger Waldstadion gilt auf den Steh- und Sitzplätzen am Samstag die 3G-Regel. Für Gäste des VIP-, und Loungebereiches sowie der Stadionklause gilt dagegen 2G. Für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Kinder bis 6 Jahre sowie Kinder, die in Schulen oder Kitas regelmäßig getestet werden, entfallen die Vorgaben. Zudem besteht keine Maskenpflicht im Stadion.

Zunächst wartet aber der Saar-Rivale aus Elversberg. „Die SVE ist offensiv sehr stark besetzt, da müssen wir höllisch aufpassen“, weiß der gebürtige Bayer Mendler. 43 Treffer hat der Gegner bereits auf dem Konto. Das ist die mit Abstand stärkste Ausbeute in der Regionalliga Südwest. Im Vergleich dazu traf der FCH bisher „nur“ 24 Mal. Aber auch die Defensive der SVE ist alles andere als ein Selbstbedienungsladen. Weniger als die 16 Gegentore der SVE kassierte nur Offenbach (12).

Es sind Zahlen, die Markus Mendler zwar registriert. „Aber bange ist uns nicht. An einem guten Tag können wir jeden schlagen“. Und das hat sein FC Homburg gegen Spitzenreiter FSV Mainz 05 II (2:1) und den damaligen Tabellenführer TSV Steinbach-Haiger (1:0) ja auch schon unter Beweis gestellt.

Mendler hat nach dem Wechsel von Drittligist 1. FC Saarbrücken definitiv seinen festen Platz beim FCH gefunden. Nachdem er vor der Runde im Gespräch mit dem neuen FCS-Trainer Uwe Koschinat signalisiert bekam, dass dieser nicht mehr mit ihm plant, folgten „super Gespräche“ mit den Homburger Verantwortlichen. „Da habe ich direkt das Vertrauen gespürt – und das zahlt sich im Moment aus“, sagt Mendler. Er habe den Schritt definitiv nicht bereut, so der Allgäuer, der zwölf Bundesligaspiele für den 1. FC Nürnberg bestritten hat und sich vor kurzem im saarländischen Uchtelfangen, wo er nun mit seiner Freundin wohnt, ein Haus gekauft hat.

Mit seiner Tor-Ausbeute, mit der er in der Schützenliste der Regionalliga den geteilten zweiten Platz hinter Nick Proschwitz (14 Tore, Hoffenheim II) belegt, ist Mendler zufrieden: „Neun Treffer, so viele habe ich zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison noch nie gemacht“, erklärt er. Er sagt aber auch: „Am Samstag ist es egal, wer die Tore macht. Dann gilt es, den Heimsieg zu holen“

Mendler hätte nichts dagegen, nochmal höher zu spielen: „Jeder Fußballer strebt sowieso immer nach dem höchsten“, betont er, der selbst schon ganz oben war und kurz davorstand, im oberen Profibereich richtig Fuß zu fassen. Nach den Anfängen beim TSV Legau ging es über den FC Memmingen mit 15 Jahren weiter zum 1. FC Nürnberg, wo der Ex-Jugendnationalspieler unter Trainer Dieter Hecking sein Bundesliga-Debüt gab. Aber: „Es würde mich zwar reizen, nochmal höher als in der Regionalliga zu spielen. Aber ich fühle mich in Homburg sehr wohl – und warum sollte ich nicht mit dem FCH die 3. Liga in Angriff nehmen“, fragt er.