Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg dreht Spiel gegen die Kickers kurz vor Schluss

Jubeltraube beim FC Homburg nach dem 2:1-Siegtreffer durch Thomas Gösweiners (Nummer 9) fünften Saisontreffer bei den Offenbacher Kickers. Foto: Markus Hagen

Offenbach Fußball-Regionalligist FC Homburg belohnt sich mit drei Punkten gegen die Kickers Offenbach. Nach dem Rückstand beweist das Team Disziplin und nutz seine Chancen.

Neun Jahre hat es gedauert, ehe der FC Homburg wieder einen Sieg am Bieberer Berg feiern konnte. Zuletzt haben die Grün-Weißen 2013 bei den Offenbacher Kickers gewonnen. Am vergangenen Samstag war es dann wieder soweit: Rund 150 Fans des Fußball-Regionalligsten feierten ihre Mannschaft nach dem Abpfiff. Kurz zuvor hatte das Team der Saarpfälzer einen 0:1-Rückstand in der Schlussphase der Partie durch Treffer von Jose Matuwila (83.) und Thomas Gösweiner (86.) in einen 2:1-Erfolg gedreht.

Homburgs Trainer Timo Wenzel hatte allen Grund, Stolz auf die Leistung seiner Spieler zu sein. „Nach drei Niederlagen unter meiner Regie gegen die Kickers haben wir heute, denke ich, auch verdient gewonnen. Vor dem 0:1-Rückstand hatten wir vier bis fünf gute Chancen selbst in Führung zu gehen.“ Und was für welche. Offenbach hatte zwar die erste Chance der Partie nach wenigen Minuten. Dann hätte sich der OFC aber nicht beklagen dürfen, wenn er nach einer Viertelstunde mit 0:1 oder 0:2 in Rückstand geraten wäre. So kam Fabian Eisele (11.) aus 14 Metern frei zum Schuss. Sein Ball ging aber zu zentral genau auf den Offenbacher Keeper David Richter. Nur eine Minute später startete Markus Mendler auf der linken Seite einen 40-Meter-Sololauf. Alleine vor Richter auftauchend (12.) setzte er die Kugel neben den Kasten. Richter wurde wenig später von Thomas Gösweiner, der diesmal von Beginn an neben Eisele im Sturm auflief, geprüft (13.). Danach verlief die Partie ausgeglichen. Wenzel lobte: „Wir haben vom OFC nichts weiter zugelassen.“ Im Gegenteil die nächsten sehr guten Gelegenheiten hatte noch vor dem Seitenwechsel Michael Heilig und Gösweiner für die Gäste. Etwas ägerlich für den FCH vor der Halbzeit war die fünfte Gelbe Karte für Kapitän Mart Ristl, der damit für die Heimpartie am Freitag gesperrt ist.

Noch mehr wird man sich in Homburg darüber geärgert haben, dass ein klares Foul des Ex-Homburgers Shako Onangolo (53.) vom schwachen Schiedsrichter Timo Lämmler an Eisele nicht mit Gelb geahndet wurde. Onangolo hatte schon zuvor Gelb gesehen und wäre damit für sein überhartes Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Lämmler ließ weiterspielen, während Homburg durch Heilig nach einem Freistoß von Fanol Perdeday (52.) die nächste Großchance hatte. Fabian Eisele (69.) zog aus 18 Metern ab und OFC-Torhüter Richter konnte den abgefälschten Ball gerade noch zur Ecke klären. Wie aus dem Nichts ging aber Offenbach in Führung: Auf der Hintertorauslinie vernaschte Jakob Lemmer (73.) Homburgs Innenverteidiger Jose Matuwila und die Hereingabe drückte Jayson Breitenbach zur Offenbacher 1:0-Führung über die Linie. Der Spielverlauf war auf dem Kopf gestellt. Aus eineinhalb Chancen machte Offenbach das Tor, während die Homburger bis dahin bereits fünf klare Gelegenheiten hatte. Wenzel: „Wir waren geduldig, haben nach dem Rückstand nicht total aufgemacht und so Offenbach keine Freiräume zum 2:0 geboten.“ Neun Minuten nach dem Rückstand der Ausgleich für den FC Homburg. Eine hohe Freistoßhereingabe von Perdeday verlängert Ristl mit dem Kopf in Richtung Tor. Hier setzte sich Matuwila gegen zwei Offenbacher aus kurzer Distanz durch und bekommt den Fuß zum 1:1 an den Ball. „Dieses Tor freut mich ganz besonders, weil ich eben davor nicht ganz schuldlos am 0:1 war, als ich den Zweikampf gegen Lemmer verloren hatte“, strahlte der Homburger Innenverteidiger. „Wir haben mit dem Ausgleichstor die zweite Luft bekommen und dann auf Sieg gespielt.“