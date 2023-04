Zweibrücken „Für uns ist Tanzen Kunst“

Kürzlich waren die beiden bei den Landesmeisterschaften in Haßloch Landesmeister in der Hauptgruppe 2B geworden. In der Hauptgruppe B, bei der sich die 23-jährige Medizinstudentin und der 27-jährige Student des Ingenieurwesens mit teils jüngeren Paaren messen mussten, kamen sie anschließend auf den Bronzerang. Als Landesmeister durften sie an diesem Tag sogar ihren ersten Auftritt in der

A-Klasse mit insgesamt vier Startpaaren absolvieren und erreichten auch hier den dritten Platz. Darauf ist das Tanzpaar stolz, zumal mit dem Paso Doble beim Aufstieg in die B-Klasse noch ein fünfter, neuer Tanz hinzugekommen war, in dem sie bisher weniger Routine haben.