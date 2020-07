Tennis-Medenrunde : Vierter Sieg: Weiß-Blau-Herren behalten ihre blütenweiße Weste

Foto: picture-alliance/ dpa/Bernd Weiabrod

Zweibrücken/Merzalben Die erste Herrenmannschaft vom TC Weiß-Blau Zweibrücken hat in der Tennis-B-Klasse auch ihr viertes Saisonspiel gewonnen – und das in souveräner Manier. Nachdem die Partie in der Vorwoche gegen den TC Zellertal mit 21:0 für die Zweibrücker gewertet wurde, weil der Gegner nicht angetreten war, musste die Mannschaft um Kapitän Andreas Brill am Sonntag beim TC Gräfenstein Merzalben zwar wieder zum Schläger greifen – das Ergebnis war aber das gleiche.

Der TC Weiß-Blau gewann alle Einzel und Doppel und siegte erneut mit 21:0.

Somit zeichnet sich ein heißer Zweikampf an der Tabellenspitze ab. Der TC Rot-Weiß Kaiserslautern III hat ebenfalls alle Saisonspiele gewonnen, liegt nur aufgrund der schwächeren Matchdifferenz hinter dem TC Weiß-Blau auf Rang zwei. Am letzten Spieltag (2. August) empfangen die Zweibrücker Kaiserslautern zum direkten Duell auf der Anlage an der Hofenfelsstraße. Am kommenden Sonntag muss der TC Weiß-Blau aber zunächst erneut auswärts beim Tabellenvierten TC Weilerbach III antreten.