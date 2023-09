Großes Springturnier in Zweibrücken Herbstmeeting am Landgestüt

Von Prüfungen der Klasse A** am frühen Freitagmorgen über L- und M-Wettbewerbe bis hin zum S**-Springen reicht das Spektrum. Hunderte Reiter-Pferde-Paare werden sich hier in den 15 Prüfungen messen. Das schwere Springen auf Zwei-Sterne-Niveau mit Siegerrunde über Hindernisse bis 1,45 Meter am Sonntagnachmittag um den „Großen Preis von Zweibrücken“ bildet den Höhepunkt. In zwei Prüfungen am Freitag- und Samstagabend müssen sich die Teilnehmer in einem S*-Springen hierfür qualifizieren. Nur die 25 besten Reiter-Pferde-Paare dürfen zu dem mit 5000 Euro dotierten Wettbewerb antreten. Auch Hans-Günter Klein (RFV Namborn), ehemalige Chefbereiter des Landgestüts, der sich bei der letzten Auflage auf Power Light‘s Passion den Sieg gesichert hatte, geht wieder in den Parcours.