Reitsport Landgestüt-Cup endet - und beginnt gleich wieder

Nachdem der Landgestüt-Cup 2022 am Samstag beendet wurde, begann am Sonntag gleich die Auflage 2023. In der ersten Qualifikation der Turnierserie traten zwölf Teams aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland an. Bis zur letzten Reiterin lag das Team „Rosen und Rösser 1“ strafpunktfrei in Führung, doch ein Abwurf von Hanna Spangenberger führte zur Punktgleichheit der besten beiden Teams. Und weil die Reiterinnen des RFV Alsenborn insgesamt rund neun Sekunden schneller waren, mussten sich die Zweibrückerinnen diesmal geschlagen geben. Malory Florsch, Spangenberger und Johanna Rubly freuten sich dennoch über die silberne Schleife. Dritter wurde das Team des RV Thaleischweiler-Fröschen.