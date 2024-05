Tennis-Medenrunde Der nächste Schritt Richtung großes Ziel?

Deutlicher hätten die Tennisspieler des TC Weiß-Blau Zweibrücken kaum unterstreichen können, dass sie in die Pfalzliga gekommen sind, um zu bleiben. Mit 9:0 gewann der Aufsteiger am vergangenen Wochenende sein Saison-Auftaktspiel beim TC Rot-Weiß Speyer II. Die Zweibrücker gaben weder in den Einzeln, noch in den Doppeln einen Satz ab – und feierten so einen perfekten Start in die Saison. An diesem Sonntag steht für die Weiß-Blauen nun der Heim-Auftakt auf dem Programm. Ab 10 Uhr ist dann der TC Grün-Weiß Neustadt zu Gast an der Hofenfelsstraße.