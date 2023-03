Handball-Oberliga Der schwache Start ist eine zu große Hypothek

Am nächsten Samstag um 20 Uhr empfangen die SV-Frauen den TV Bassenheim in der Westpfalzhalle, gegen den im Hinspiel einer von bislang nur zwei Saisonsiegen gelang (31:24). In der Tabelle tragen die Löwinnen weiter die Rote Laterne. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Vorletzten HC Koblenz, der eine Partie mehr ausgetragen hat. Der Drittletzte HSV Sobernheim (zwei Spiele mehr als der SV) hat sechs Punkte mehr auf dem Konto.