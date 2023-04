Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken In der Schlussphase geht die Puste aus

In der zweiten Hälfte schafften es die Zweibrückerinnen, das Spiel direkt wieder an sich zu reißen. Doch noch in den ersten Minuten nach Wiederbeginn verletzten sich Vera Jänicke und Celine Jag beide im Gesicht und mussten vom Feld. Mit lediglich einer Einwechselspielerin wurde der weitere Spielverlauf in dieser körperbetonten Partie sehr kräftezehrend. So folgten, trotz großem Kampfgeist, zwischendurch auch kleinere Schwächephasen. In einer doppelten Überzahl eine Viertelstunde vor Schluss hatten die 64erinnen die Chance, sich beim Stand von 17:16 weiter abzusetzen, verpassten diese aber. So behielten die Hausherrinnen weiterhin die Gelegenheit, das Spiel zu drehen. Und das schaffte die SG OBKZ auch in den letzten zehn Minuten der bis dahin knappen Begegnung. Nach dem Treffer zum 19:20 in der 49. Spielminute von Lucy Hilz konnten die SV-Handballerinnen keinen Ball mehr im gegnerischen Tor unterbringen. Technische Fehler und Fehlwürfe machten ihnen dabei einen großen Strich durch die Rechnung. Diese Phase nutzten die SG-Handballerinnen gnadenlos aus und setzten sich Tor um Tor ab. Am Ende gewannen die Hausherinnen mit 25:20 und ließen bei den Gästen nur ratlose Gesichter zurück.