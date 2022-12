Handball-Oberliga RPS : SV 64-Frauen sind der klare Underdog

Zweibrücken Handball-Oberliga RPS: Zweibrückerinnen empfangen zum Abschluss Spitzenteam Ketsch/Friesenheim II.

Der kommende Gegner der SV-Frauen hat aktuell mit im Schnitt fast 33 Toren pro Spiel den stärksten Angriff der gesamten Liga. Das ist allerdings kein Wunder. Mit Mona Kuczaty, Angelina Schreyer und Rebecca Brecht haben sie die Top drei der letztjährigen Torschützenliste in ihren Reihen, über deren Achse höchste Gefahr in der Offensive ausgestrahlt wird. Ähnlich wie der TSV Kandel in der Vorsaison setzt die Spielgemeinschaft auf absoluten Highspeed-Handball und überrollt ihre Gegner regelrecht.

Um gegen die Gäste überhaupt eine Chance zu haben, gilt es für die Zweibrückerinnen am Samstag – im Anschluss an das Herrenspiel in der Westpfalzhalle – im Angriff ihre Fehler auf ein Minimum zu reduzieren und ein schnelles Rückzugsverhalten an den Tag zu legen. „Wir wissen, dass wir am Wochenende der klare Underdog sind, aber wir wollen noch einmal ein gutes Spiel zum Jahresabschluss zeigen und dafür natürlich alles geben”, gibt SV-Coach Rüdiger Lydorf das Ziel für Samstag vor.