Handball-Saarlandliga Frauen Der Favoritenschreck soll kein Stolperstein werden

Das klingt erstmal nach einer klaren Angelegenheit. So einfach ist es aber nicht. Denn Quierschied zeigt in dieser Saison gegen die Top-Teams seine besten Leistungen. Der ASC war neben Zweibrücken das einzige Team, das bisher gegen den Tabellenzweiten HSG Marpingen/Alsweiler gewinnen konnte. Nach dem Sieg in der Hinrunde hätte Quierschied das Kunststück gegen die HSG am vergangenen Spieltag beinahe wiederholt. Zur Pause führte der ASC. Drei Minuten vor dem Ende stand es 19:19. Auf der Zielgeraden der Partie ging Quierschied diesmal aber die Luft aus. Der Favorit setzte sich mit 23:20 durch.