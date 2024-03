Handball-Saarlandliga Löwinnen vor ultimativem Gipfeltreffen

Am Samstag um 18 Uhr steht in der Merziger Thielsparkhalle das absolute Spitzenspiel der Handball-Saarlandliga der Frauen an. Spitzenreiter SG SV 64/VT Zweibrücken gastiert beim HSV Merzig/Hilbringen. Die Merzigerinnen stehen nach ihrem Sieg am vergangenen Wochenende gegen die HSG Marpingen/Alsweiler II (17:16) zwar „nur“ auf Rang drei der Tabelle. Was die Verlustpunkte angeht, ist Merzig (6 Verlustpunkte) aber ärgster Verfolger der SG (3).