Handball-Oberliga der Frauen Löwinnen wissen nicht genau, wo sie stehen

Auch die zweite Männermannschaft der SG SV 64/VT Zweibrücken steigt an diesem Wochenende in die neue Runde ein. Auf das SG-Team, das vergangene Saison in der Saarlandliga lange in Abstiegsgefahr schwebte, wartet in der in Oberliga umbenannten Klasse gleich eine ganz schwere Aufgabe. Die Löwen-Reserve empfängt an diesem Samstag um 20 Uhr den Titelaspiranten HSG Völklingen in der Westpfalzhalle.