Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Dem Favoriten lange Paroli geboten

Am Sonntag, 13 Uhr, steht für die SG-Frauen in der Ignaz-Roth-Halle nun das letzte Spiel der Qualifikationsrunde gegen den TV Welling an. Der TV stieg vor zwei Jahren aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Rheinlandliga ab. Nach der verpassten Meisterschaft in der Vorsaison holten sie sich den Titel dieses Jahr mit 39:5 Punkten. Da Welling ebenso wie die Zweibrückerinnen ihre ersten beiden Qualifikationsspiele verloren hat, können beide Teams am Sonntag ohne Druck aufspielen. Nach der 21:31-Niederlage gegen den HSV Sobernheim musste Welling am Donnerstag eine bittere 17:18-Pleite gegen Dudenhofen/ Schifferstadt einstecken und hat somit ebenfalls keine Chancen mehr auf den Aufstieg.