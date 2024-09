Oberliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Marpingen nutzt Schwächephase der SG nach der Pause aus

Von Beginn an sahen die Zuschauer eine durch die Defensive geprägte Partie. Die Abwehr der Zweibrückerinnen stand sehr gut und ließ den Gastgeberinnen zunächst wenig Spielraum. Verbunden mit einer gut aufgelegten Christina Grünewald im Tor, verteidigten die Gäste ein ums andere Mal die Angriffe der Marpingerinnen. Doch so gut sie in der Abwehr ins Spiel fanden, so schwertaten sich die Rosenstädterinnen im Angriff. Die SG-Handballerinnen hatten Probleme, die richtigen Lösungen gegen die ebenfalls gut stehende HSG-Abwehr zu finden und mussten immer wieder Ballverluste durch technische Fehler verzeichnen. So lieferten sich beide Teams bis zur 25. Minute einen offenen Schlagabtausch mit immer wieder wechselnder Führung. Doch fünf Minuten vor dem Pausenpfiff bekam Marpingen die Oberhand. Zu viele technische Fehler und Unkonzentriertheiten auf Zweibrücker Seite führten zu einem 4:0-Lauf für die Hausherrinnen, mit dem sie das Spiel von einem 7:8-Rückstand zur 11:8-Führung drehten (29. Minute). Vera Jänicke, mit fünf Treffern einmal mehr beste SG-Schützin, verkürzte in der letzten Minute der ersten Halbzeit zwar nochmal auf 9:11, doch im Gegenzug konterte Tabea Mager, die normalerweise in der ersten Mannschaft der Marpinger Moskitos auf der Platte steht, wenige Sekunden später zum 12:9.