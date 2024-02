Handball-Saarlandliga Frauen Keine Zeit, um lange Rost abzuschütteln

Oberthal gehört nicht erst seit dieser Saison zu den Top-Teams der Spielklasse. In den beiden vorangegangenen Spielzeiten standen am Ende die Plätze zwei und drei zu Buche. In dieser Runde kassierte die FSG nur eine hauchdünne Niederlage gegen Marpingen/Alsweiler (22:23) und eine Pleite bei den Zweibrückerinnen. Die fiel allerdings deutlich aus. Die SG gewann das Hinspiel in der heimischen Westpfalzhalle klar mit 34:25. Janine Baus erzielte damals zwölf Tore.