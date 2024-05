Handball-Saarlandliga Junge Löwinnen zum Aufstiegsrunden-Auftakt ohne Chance

In der Anfangsphase lieferten sich beide Mannschaften noch ein recht offenes Spiel. 30 Sekunden waren vorbei, als Vera Jänicke nach einem Durchbruch das erste Tor der Partie erzielte. Die am Ende achtfache HSG-Torschützin Leah Ziegler glich zwar zum 1:1 aus. Doch dann fanden die Zweibrückerinnen in kurzer Zeit zwei Mal Lea Bullacher am Kreis. Einmal brachte sie den Ball im Tor unter, einmal war sie nur auf Kosten eines Siebenmeters zu stoppen. Nach drei Minuten lagen die Löwinnen erstmal mit 3:1 vorne. Das blieb aber nicht lange so. Mit einem 6:0-Lauf drehten die Gastgeberinnen aus Schifferstadt das Spiel binnen Minuten. Dem Zweibrücker Angriffsspiel sah man an, dass das Team in dieser Formation noch nie in einem Pflichtspiel zusammen auf der Platte gestanden hatte. Abstimmungsprobleme und technische Fehler waren die Folge. Im Aufbau hakte es. Das Spiel der Löwinnen – es wirkte unruhig. Eine Riesenüberraschung war das nicht. Denn die Feldspielerinnen, die Lydorf auf die Platte schickte, hatten einen Altersschnitt von gerade einmal rund 18 Jahren. Die fehlende Erfahrung war den Zweibrückerinnen anzumerken.