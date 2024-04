Handball-Saarlandliga der Frauen Der erste Matchball für die Löwinnen

Aber natürlich würden die Zweibrückerinnen gerne gleich den ersten ihrer drei Matchbälle nutzen. Einfach wird die Aufgabe nicht. Das Hinspiel gegen Saarlouis ging nur knapp mit 24:22 an die SG. Und zu Hause ist die fünftplatzierte HGS, die mit 22:16 Punkten schon recht deutlich hinter dem Spitzen-Quartett liegt, noch um einiges stärker. Das liegt auch am Harzverbot in der Steinrauschhalle, mit dem so manches Team seine Schwierigkeiten hat. So auch der HSV Merzig/Hilbringen. Der stand nach zehn Spieltagen an der Tabellenspitze (und fügte der SG Zweibrücken in dieser Phase ihre einzige Saison-Niederlage zu) – ging aber im Anschluss in Saarlouis als Verlierer vom Feld.