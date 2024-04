Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Der Meister ist auch zum Abschluss nicht zu schlagen

Lediglich drei Punkte haben die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken in der gesamten Saison abgeben müssen. Denn auch in der abschließenden Begegnung des vorzeitigen Saarlandliga-Meisters am Wochenende beim TV Merchweiler setzte sich die SG mit 32:22 (17:10) klar durch – und feierte damit den 20. Saisonsieg, den 15. in Folge. Über die komplette Rückrunde ist die Mannschaft von Trainer Rüdiger Lydorf somit ungeschlagen geblieben. „Ich bin super stolz auf die Mädels, dass sie bis zum Ende großen Kampfgeist gezeigt und die ganze Saison so diszipliniert durchgezogen haben. Nach der schwierigen Saison letztes Jahr haben sich die Mädels den Erfolg echt verdient”, hat der Coach so auch nach dem letzten offiziellen Spiel nur Lob für seine Schützlinge übrig.