Handball-Saarlandliga der Frauen Löwinnen beißen sich zum Sieg im Gipfeltreffen

Angeführt von Janine Baus (elf Tore) und Vera Jänicke (8) holten die Zweibrückerinnen, die nun auch in der Defensive besser standen, Tor um Tor auf. Insbesondere die Halbspielerinnen fanden jetzt immer öfter Lücken in der Merziger Abwehr. Nach zwanzig Minuten glich Vera Jänicke zum 10:10 aus. Eine Minute später brachte Baus ihr Team das erste Mal an diesem Abend in Führung (11:10).