Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Nur noch ein Sieg fehlt zur Meisterschaft

In den ersten Minuten lief das Duell am Sonntag in der Westpfalzhalle wie geplant für die Gastgeberinnen. Sie erkämpften sich schnell eine Führung und setzten sich auf fünf Tore ab (7:2; 9. Minute). Doch danach war der Auftritt der Zweibrückerinnen sehr durchwachsen. Zwar stand die Abwehr über weite Strecken stabil, doch im Angriff fanden sie keinen richtigen Zug zum Tor. Das Spiel wurde übersät mit technischen Fehlern und Fehlwürfen. In den ersten 25 Minuten war es fast ausschließlich Janine Baus, die den Weg zum gegnerischen Gehäuse fand. Sie allein erzielte acht der bis dahin zwölf erzielten Tore der Zweibrückerinnen (12:8; 26.).