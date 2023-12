Saarlandliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken Als Tabellenführer in die Winterpause

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeberinnen nichts mehr anbrennen. Zweibrücken hielt Merchweiler konstant auf Abstand. Die SG-Abwehr stand stabil und im Angriff fanden die Zweibrückerinnen immer wieder Lösungen. Wenn die Abschlussquote auch noch deutlich besser hätte ausfallen können. In der 45. Minute traf Katrin Hoffmann, die wie Lucy Hilz und Nadine Zellmer an diesem Tag gut Regie führte, nach einem 3:0-Lauf der Gastgeberinnen zur 20:14-Führung und schaffte damit klare Verhältnisse. Doch trotz vieler weiterer guter Torchancen wollte der Ball in den Folgeminuten einfach nicht ins gegnerische Gehäuse fliegen. Von der 45. bis zur 58. Minute gelang den Gastgeberinnen kein einziger Treffer. Dennoch verteidigten sie ihre Führung durch eine starke Abwehr- und Torwartleistung. Mit den Treffern von Hanna Müller und Vera Jänicke in den beiden Schlussminuten brachten sie den 22:17-Sieg endgültig unter Dach und Fach. „Ich bin mit unserer Leistung in der Hinrunde im Großen und Ganzen zufrieden, denke aber, dass auch noch mehr in den Mädels steckt. Wir wollen jetzt die Winterpause nutzen, um uns auszuruhen, und dann in der Rückrunde weiter daran arbeiten, unser volles Potenzial auszuschöpfen”, resümiert Lydorf die erste Saisonhälfte.