Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Gipfeltreffen der beiden bislang ungeschlagenen Teams

Dass der HSV auch in kritischen Momenten einen kühlen Kopf bewahren kann, zeigte er auch am Wochenende im Spiel gegen den TV Merchweiler. Dort holten sie einen zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand auf und konnten in einem bis zum Ende hin engen Duell in der Schlusssekunde das Siegtor erzielen. Merzig bietet einen sehr starken Rückraum auf, der sowohl durch Wurfgewalt, als auch durch körperliche Präsenz überzeugt. Daher gilt es für die Zweibrückerinnen, eine stabile Abwehr zu stellen und offensiv gegen die Schützinnen zu agieren. In der Defensive variieren die Gäste zwischen einer kompakten 6:0- und einer 5:1-Deckung, in der sie durch ihre Körpergröße immer wieder Ballgewinne erzielen.