Handball Das unglaubliche Comeback der Amelie Berger

Doch allen Hiobsbotschaften zum Trotz glaubt Amelie Berger weiter an ihren Traum von den Olympischen Spielen. „Ich hatte schlaflose Nächte, weil ich nach der ersten Operation erfahren hatte, dass im Knie – von der Kreuzbandverletzung abgesehen – alles gut aussieht.“ Ihre Reha absolviert die Zweibrückerin bei ihrem Bundesliga-Verein – in Wittenbach in der Nähe von Bensheim. Und dort wagt sie einen letzten Vorstoß. „Ich will keine zweite Operation – ich will zu Olympia“, habe sie ihrem Physiotherapeuten gesagt, erinnert sich Berger. Dieser habe sich den Operations-Bogen angeschaut – und ein Ultimatum gesetzt. Er würde Bergers Vorschlag in Erwägung ziehen – wenn sie in der folgenden Woche auf dem Bein mit dem verletzten Knie springen könne. Und Amelie Berger konnte.