Trainingsauftakt : Löwen rüsten sich für das Abenteuer 3. Liga

SV 64 Zweibrücken Trainingsauftakt Foto: Mirko Reuther

Die Handballer vom SV 64 Zweibrücken sind gestern Abend in der Ignaz-Roth-Halle in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Handball-Liga gestartet. In den kommenden acht Wochen will Trainer Stefan Bullacher seine Mannschaft, die in der Vorsaison mit nur einer Niederlage aus der Oberliga aufgestiegen war, für die Runde in der dritthöchsten deutschen Spielklasse fit machen.

Wann die Saison genau beginnt – und ob die Spielklasse womöglich in mehrere Staffeln geteilt wird – entscheidet die Spielkommission des Deutschen Handballbundes voraussichtlich am 18. Juli.

Unter Bullachers Regie haben die Löwen den Klassenerhalt in der 3. Liga in der Vergangenheit bereits zwei Mal geschafft.

> Ausführlicher Bericht folgt