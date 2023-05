Handball-Oberliga Die Löwen bekommen ihren Showdown

Durch einen 25:21-Auswärtssieg beim TV Nieder-Olm haben die Handballer des SV 64 Zweibrücken die Tür zum Finale um den dritten Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am letzten Spieltag geöffnet. Am kommenden Samstag um 18 Uhr empfangen die Löwen die HSG Rhein Nahe Bingen zum Showdown in der Westpfalzhalle. Aktuell liegen die Zweibrücker zwei Punkte vor der HSG. Beim Sieg am Samstag in Nieder-Olm waren Philipp Kockler und Max Kroner mit je sieben Treffern die besten Torschützen des SV 64.