3. Handball-Liga Süd-West Das wachsende Selbstvertrauen nutzen

Miljan Bunjevcevic langte dann bei einem Gästeangriff (37.) etwas zu hart zu, sah dafür die Rote Karte, die in der ersten Halbzeit auch Aldekerks Jonas Mumme nach groben Foulspiels bereits gesehen hatte. An dem klaren Heimerfolg sollte dies allerdings nichts mehr ändern. Der Vorsprung des TV Homburg blieb bis zur Schlusssirene stabil. Das Schlusslicht vergab klarste Einwurfgelegenheiten und in der Abwehr ließ der TVA immer mehr nach. Die beiden Torhüter Joscha Schoemackers und Paul Kreutmann hielten so gut wie keine Bälle mehr. So feierte der TV Homburg mit dem 41:29 den höchsten Saisonsieg – und kann zuversichtlich den weiteren Kampf um den Drittligaverbleib bestreiten.