Handball-Regionalligist TV Homburg Mit Zuversicht in die Mission Wiederaufstieg

Doch nicht nur auf der Trainerposition hat sich beim TVH was getan, auch die Mannschaft hat einen Umbruch erlebt. Acht Spieler aus dem alten Kader sind geblieben, mit dem ehemaligen TVH-Topscorer Yves Kunkel sowie Kreisläufer Muhamet Durmishi haben gleich zwei Leistungsträger die Saarpfälzer in Richtung Drittligist HG Saarlouis verlassen. Zudem hat Ljubomir Josic seine Laufbahn beendet, Peter Gohl hat sich für ein halbes Jahr einem portugiesischen Club angeschlossen, Tobias Alt wird berufsbedingt eine Auszeit einlegen. Auch Miljan Bunjevcevic, Rebelo Magalhes sowie Niklas Zarikos haben den TVH verlassen. Im Gegenzug hat Jörg Ecker, der sportliche Leiter der TVH-Handballabteilung, fünf neue Spieler verpflichtet. Und hier wurden die „portugiesischen Wurzeln“ von Trainer Vieira deutlich. Der einstige U21-Nationaltrainer Portugals, zuletzt als Co-Trainer beim Schweizer Spitzenteam Kadetten Schaffhausen tätig, hat einige Portugiesen in seinem 13-köpfigen Aufgebot. So auch den jüngsten Neuzugang José Resende. Der 21-jährige Rechtsaußen ist von der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon in Saarland gewechselt. Resende kommt als Ersatz für Victor Talmazan, der aus privaten Gründen zurück in seine Heimat gereist ist (wir berichteten). „Mit dieser Verpflichtung ist unser Kader komplett“, erklärt Vieira. Zuvor bereits aus Portugal gekommen waren zudem Evaldo Janota Napoleao de Almeida sowie der 21-jährige José Miguel Correira Baptista, der zuletzt das Trikot des AC Lamego trug. Zudem neu im Team des TV Homburg sind Jan-Philipp Valda vom TV Willstätt sowie der 30-jährige Ante Grbavac, der zuvor für Drittligist Interaktiv Ratingen im linken Rückraum auflief.