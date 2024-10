Handball-Regionalliga Südwest TV Homburg müht sich im Derby zum Sieg

Doch auch in der Offensive hakte es bei dem Titelanwärter am Sonntag phasenweise. Nach elf Minuten führte der TVH mit 3:1. „Nur drei Tore in elf Minuten, das kann unseren Ansprüchen nicht genügen.“ Danach taten sich zudem Lücken in der Hintermannschaft auf. Und so führten die Gastgeber, die mit erst einem Punkt unten in der Tabelle feststecken, nach rund 20 Minuten sogar mit 7:5. Nur noch Evaldo Almeida und Andreas Schneider waren bis dahin erfolgreich. Eine schwache Ausbeute für die Saarpfälzer. Vieira nahm eine Auszeit, um seine Mannschaft wachzurütteln sowie taktische Veränderungen vorzunehmen. „Es wurde zwar besser, aber ganz zufrieden war ich immer noch nicht“, erklärte der TVH-Coach. Immerhin glich José Baptista (24.) aber zum 8:8 aus. José Resende, mit zehn Treffern bester Torschütze der Partie, verwandelte einen Siebenmeter zum 10:9. Wenig später traf er zum 11:9. Zum ersten Mal führte der Favorit aus Homburg mit zwei Toren. Zum Pausentee lag der Gast mit 12:10 vorne. „Eine Fünf- bis Sechs-Tore-Führung wäre bei besserer Chancenverwertung drin gewesen“, haderte Vieira.