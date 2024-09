Regionalliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken Mit guter Stimmung ins Auftaktspiel

„Die Vorbereitung hatte ihre Höhen und Tiefen. Im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden und guter Dinge für den Saisonstart. Dementsprechend ist die Stimmung aktuell auch sehr gut und von Vorfreude, dass es endlich losgeht, getragen“, sagt SG-Kapitän Philipp Hammann. Lang und intensiv war die Vorbereitung. Nicht immer lief alles nach Plan. Vor allem fielen Coach Klaus-Peter Weinert, der in seine zweite Saison als Cheftrainer der Zweibrücker geht, immer wieder Spieler aus unterschiedlichsten Gründen aus. So hatte sich beispielsweise Rückkehrer Fabian Naumann früh in der Vorbereitung erneut verletzt und fällt nach einem Innenbandabriss, der auf den Kreuzbandriss folgte, aus. In keinem der Testspiele haben die Zweibrücker bislang in Bestbesetzung auflaufen können. Dennoch hofft die SG auf einen guten Start in die neu strukturierte Regionalliga Südwest.