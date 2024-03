Handball-Oberliga Wohl dem, der zwei starke Torhüter hat

„Nils und Tom haben in der Schlussphase die Verantwortung übernommen“, lobte Weinert seine Führungsspieler, die dafür sorgten, dass die SG am Ende einen ungefährdeten Sieg beim Tabellenzehnten landete. Die Zweibrücker verabschieden sich als Fünfter in die Osterpause. Sechs Spieltage haben die Löwen noch vor der Brust. Den Auftakt im Saison-Endspurt bildet das Heimspiel am Samstag, 6. April, um 18 Uhr in der Westpfalzhalle gegen den Drittletzten HSG Friesenheim/Hochdorf III.