Handball-Oberliga Der Co-Kapitän steht vor der Heim-Premiere

„Mit Disziplin und Leidenschaft können wir in unserer Halle gegen jeden gewinnen“, sagt Tom Grieser. Der Co-Kapitän der Oberliga-Handballer von der SG SV 64/VT Zweibrücken stand am vergangenen Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison für die SG auf der Platte. Im letzten Vorbereitungsspiel hatte er sich einen Außenmeniskusriss zugezogen und wurde auf dem Feld seitdem schmerzlich vermisst. Beim klaren 36:28-Erfolg bei Aufsteiger HSG Kastellaun-Simmern war Grieser wieder dabei – und gleich ein belebendes Element. Ihm gelangen auf Anhieb vier Treffer. Der Führungsspieler hätte sicher nichts dagegen, wenn es für ihn im Heimspiel an diesem Samstag um 18 Uhr in der Westpfalzhalle gegen den TV Nieder-Olm so weitergeht. Dann ist auch Nils Wöschler wieder mit dabei, der wegen eines Ellenbogenbruchs ebenfalls lange gefehlt hatte und in den vergangenen beiden Partien wieder Spielzeit sammelte.