Handball-Oberliga Zajac hofft, dass der Glaube zurückkehrt

Die Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken empfangen an diesem Samstag um 18 Uhr in der Westpfalzhalle die HSG Worms. Bei den Zweibrücker Löwen ist in dieser Spielzeit noch ordentlich Sand im Getriebe. Die klare 23:32-Niederlage am vergangenen Wochenende war für die SG die vierte Pleite im sechsten Saisonspiel. Dementsprechend finden sich die Zweibrücker aktuell auf Platz zwölf im unteren Tabellendrittel wieder. Gegen den unteren Tabellennachbarn Worms wollen die Rosenstädter umgehend wieder in die Spur finden, müssen diese Aufgabe aber ohne ihren „Offensivmotor“ Niklas Bayer angehen. Er musste in Mundenheim vom Feld. Und die Befürchtungen direkt nach dem Spiel haben sich nun bestätigt: Bayer fällt mit einer Knieverletzung bis zu vier Wochen aus. Es gibt im Hinblick auf das Personal aber auch eine gute Nachricht: Nils Wöschler, der sich in der Saisonvorbereitung den Ellenbogen gebrochen hatte, steht vor der Rückkehr in den Kader.