Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Nach erstem Abschnitt der Ironman-Distanz „voll im Soll“

STEFFEN GILLNER Es war ein sehr harmonischer Übergang in die SG. Wir waren uns schnell in allen Themen einig. Die Zusammenarbeit klappt prima und von alten Streitereien ist hier überhaupt nichts zu erkennen. Ich denke, dass das auch prima für die Zukunft ist, wenn es nur noch einen Verein in der Stadt gibt. Dadurch, dass beide Clubs auch vorher schon in der Westpfalzhalle gespielt haben, ist es jetzt mit Blick auf die Termine besser geworden, und das, obwohl wir insgesamt 23 Mannschaften im Spielbetrieb haben. Pascal Wenzel und Jürgen Kroner sind für die Organisation zuständig und managen das richtig gut, damit auch alle Spiel- und Trainingszeiten passen. Die Stadt ist auch immer sehr offen und hilfsbereit. Von daher sind wir damit sehr zufrieden.