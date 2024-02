3. Handball-Liga TVH ist im Kellerduell auf Revanche aus

In Portugal begann Ribeiro im Alter von neun Jahren bei Almada AC, in der Nähe von Lissabon, mit dem Handballsport. „Fußball habe ich damals in meiner Jugend auch gespielt, blieb aber dann doch beim Handball hängen, weil mir das mehr Spaß machte“, erinnert sich Ribeiro an die Anfänge zurück. In der D- und C-Jugend lief er für CCR Alto Do Moinho auf, bevor es dann zum Spitzenclub Portugals Sporting CP Lissabon ging. Hier war Ribeiro von der C-Jugend bis zu den Männern sieben Jahre lang bis 2021 aktiv, wurde portugiesischer Meister und spielte auch in der Champions-League. Der Rückraum-Mitte-Spieler, der auch Linksaußen auflaufen kann, absolvierte von der U18 bis zur U21 60 Länderspiele für Portugal. Sein größter internationaler Erfolg war Platz vier mit der U19 Portugals bei der WM 2019.