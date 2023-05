Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz Zum Abschied „nicht den besten Tag erwischt“

In der zweiten Hälfte dann zunächst das gleiche Bild: Die VTZ tat sich gegen die gut formierte 6:0-Deckung der Gäste sehr schwer und fand kaum Lücken. In der 37. Minute hatte die HSG den Vorsprung auf 16:13 ausgebaut. Doch jetzt wurden die Zweibrücker wieder stärker. In der Abwehr konnten sie die Löwen nahezu vollständig aus dem Spiel nehmen und auch im Angriff fand man jetzt besser die Räume zum eigenen Torerfolg. Vier VTZ-Tore später hatten die Hausherren die Partie wieder gedreht (17:16, 40.). In dieser Phase kam das Gefühl auf, als würden die Saarpfälzer jetzt die Partie langsam aber sicher unter Kontrolle bringen. Doch mit viel Mut und noch mehr Einsatz blieb Nahe-Glan dran und hatte jetzt in ihrem zweiten Shooter, Marco Magro-Arzt, eine wichtige Waffe. Ohne Rücksicht auf Verluste warf er sich in jeden Zweikampf und erzwang so wichtige Treffer. Nach dem zwischenzeitlichen 21:21 (51.) gingen die Hausherren nach einem Doppelschlag von Rifel und von Lauppert mit 23:21 in Front. Da waren noch sieben Minuten zu spielen. Die Gäste blieben dran und zwei Minuten vor dem Ende hatten sie die Partie erneut gedreht. In dieser Phase vereitelte Schira im HSG-Tor eine gute Chance nach der anderen und gab so seinen Vorderleuten die nötige Sicherheit. Als er beim Stand von 25:26 eine knappe Minute vor dem Ende noch einen Siebenmeter von VTZ-Mannschaftskapitän Robin von Lauppert entschärfen konnte, war die Vorentscheidung gefallen. Anschließend feierte die HSG ihren ersten Auswärtssieg der Saison. Für die HSG Nahe-Glan war dieser Erfolg immens wichtig. Damit zogen sie in der Tabelle an der HSG Worms vorbei. Am letzten Spieltag empfangen sie nun den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Ein Unentschieden würde Nahe-Glan hier bereits reichen.