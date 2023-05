Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz Gute Deckungsarbeit Schlüssel zum Abschluss-Erfolg

Mit lediglich sieben Feldspielern und zwei Torhütern trat der Tabellen-13. in Saulheim an. Die Ausfälle von Dirk Buchheit, Robin von Lauppert und Tobias Stauch standen schon länger fest, aus medizinischen Gründen mussten die Zweibrücker zudem kurzfristig auf Dominik Rifel verzichten, Julian Kreis fehlte berufsbedingt. Auf der Bank wurde Coach Marek Galla, der am Dienstag seine letzte Einheit als VTZ-Coach leitete, von dem an der schulter operierten von Lauppert und Holger Stepp vertreten. Verlängerter Arm auf dem Feld war Moritz Baumgart. Galla war als Spieler bei einem Veteranenturnier in Kroatien im Einsatz.