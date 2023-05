Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz Mit starkem Rückhalt Saisonziel erreicht

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben heute gesehen, dass die Jungs, wenn jeder das bringt, was er kann, auch solche Gegner schlagen können“, freute sich Marek Galla. Seine Mannschaft habe eine ganz starke Leistung gezeigt und sich nahezu über die komplette Spielzeit an den eigenen Matchplan gehalten. Wie auch in der Woche zuvor, war Torhüter Norman Dentzer ein wichtiger Faktor für den Erfolg. In 50 Minuten Spielzeit hat er ganz starke 18 Paraden gezeigt. Die Belohnung waren für ihn nicht nur die zwei Punkte und der damit verbundene Klassenverbleib, sondern für den 37-Jährigen war es auch ein besonderer Erfolg gegen „seinen“ TV Offenbach. „Für mich war das überhaupt der erste Sieg gegen den TVO, der für mich immer noch Heimat ist“, erzählt der Goalie und fügt an: „Die Abwehr stand kompakt, das macht es uns Torhütern dann auch einfacher. Ich habe heute ein bisschen gebraucht, um in die Partie zu finden, aber dann lief es richtig gut. Dentzer sieht seine Mannschaft aber unabhängig von dem Erfolg gegen Offenbach zuletzt in guter Verfassung. Im letzten Heimspiel der VTZ am kommenden Sonntag gegen die HSG Nahe-Glan, will er mit dem Team zum Abschluss nochmal alles raushauen und den nächsten Sieg nachlegen.