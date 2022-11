Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz : Galla feiert mit Überraschungssieg einen gelungenen Einstand

Nach rund vierwöchiger Verletzungspause kehrte Tomas Kraucevicius gegen Illtal kurzfristig in den VTZ-Kader zurück. Foto: Martin Wittenmeier

Eppelborn Handball-Oberliga: Die VT Zweibrücken-Saarpfalz setzt sich mit einem kämpferischen Auftritt bei den HF Illtal mit 31:28 durch.

Diesen Erfolg hat die VT Zweibrücken-Saarpfalz selbst nicht unbedingt kommen sehen. Nach fünf punktlosen Spielen in Folge und dem unerwarteten Trainerwechsel beendeten die Oberliga-Handballer beim überraschenden 31:28-Erfolg bei den HF Illtal ihre Durststrecke. Interimscoach Marek Galla feierte damit einen gelungenen Einstand. Beste Zweibrücker Werfer waren Marian Graff, Robin von Lauppert und Tomas Kraucevicius mit jeweils fünf Toren. Torhüter Pascal Glöckner war mit 17 Paraden ein starker Rückhalt.

Nach zwei turbulenten Wochen zeigte sich die VTZ in Eppelborn hochmotiviert und kämpferisch. Der Erfolg bei den HF Illtal war nach den teils hohen Niederlagen zuletzt aber auch bitter nötig. Die Zweibrücker waren tief in den Tabellenkeller abgerutscht. Nachdem die unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt jetzt auch mit dem Punktesammeln begonnen hatten, wurde der Druck auf die Rosenstädter immer größer. „Die Mannschaft hat durchweg eine klasse Leistung geboten“, lobte Galla den Auftritt seiner Truppe. Für beide Teams ging es um viel. Die Handballfreunde wollen sich wieder mehr in Richtung Mittelfeld orientieren und Abstand zur Abstiegszone bekommen. Für die VTZ geht es darum, sich Schritt für Schritt aus der bedrohlichen Zone herauszukämpfen.

Genau deswegen ließ es sich Tomas Kraucevicius auch nicht nehmen, in den Kader zurückzukehren. Galla hatte zunächst ohne seinen rechten Rückraum geplant. Am Sonntagmorgen hatten beide aber nochmals Kontakt und Kraucevicius signalisierte, dass er sich gut fühlt und dabei sein möchte. Von Anfang an entwickelte sich eine sehr kampfbetonte Partie, in der zunächst die Abwehrreihen dominierten. Die VTZ überraschte etwas mit der Aufstellung, denn im Tor begann nicht wie sonst Norman Dentzer, sondern Pascal Glöckner. „Pascal hat im Pokalspiel gegen die HFI einen starken Eindruck hinterlassen und deswegen haben wir entschieden, ihn heute beginnen zu lassen“, erklärte Galla. Dessen Entscheidung belohnt wurde. Glöckner konnte nicht weniger als 17 Würfe entschärfen und war einer der entscheidenden Faktoren für den späteren Erfolg. Er profitierte aber auch von einer, gerade in der ersten Halbzeit, starken Deckung der Saarpfälzer, die sich sehr aggressiv und kompromisslos zeigte. Jedoch hatte das auch zur Folge, dass sich die Gäste häufiger als ihnen lieb war, Zeitstrafen einhandelten. Insgesamt elf sollten es am Ende werden. „Es war von beiden Seiten sehr viel Kampf dabei. Leider phasenweise auch mehr Kampf als sonst was“, beschreibt Galla. Die Führung wechselte unentwegt hin und her. Zur Halbzeit führten die Saarpfälzer knapp mit 14:13.

Nach Wiederbegann gelang dem Gastgeber durch den Treffer von Alexander Herzig zunächst der Ausgleich zum 14:14 (31.). Doch die VTZ wehrte sich. Durch einen 4:0-Lauf setzte sie sich auf 18:14 (37.) ab. Die Schlagzahl in der Partie erhöhte sich jetzt. Beide Mannschaften fackelten nicht lange und suchten den schnellen Abschluss. Die VTZ zeigte sich im Angriff dennoch diszipliniert und sehr variabel, was zur Folge hatte, dass sie nahezu immer die passende Antwort parat hatte und von allen Positionen gefährlich blieb. Auch als die Hausherren Mitte der zweiten Halbzeit gleich mehrfach den Rückstand auf zwei Tore verkürzten, behielten die Rosenstädter die Ruhe und ließen nichts mehr anbrennen. Daran konnte auch die Rote Karte gegen Julian Kreis nichts ändern. Denn nur 18 Sekunden später sah der Illtaler Kreisläufer Kevin Singh ebenfalls Rot. Aufgrund einer guten zweiten Halbzeit, in der die Zweibrücker fast durchgängig mit zwei oder mehr Toren in Front lagen, war der Auswärtserfolg letztlich verdient.