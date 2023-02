Handball-Oberligist TV Homburg : Mit den Gedanken womöglich schon beim Topspiel

TVH-Kreisläufer Patrick Bach wird von HSG-Spieler Julian Sehls unsanft gestoppt. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Yves Kunkel souverän. Foto: Markus Hagen

Homburg Handball-Oberliga RPS: TV Homburg bleibt nach dem 37:21 gegen Nahe-Glan weiter an der Spitze. Trainer Ecker trotz des klaren Sieges unzufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es mag paradox klingen. Doch trotz des deutlichen 37:21 (16:8)-Heimsieges des TV Homburg gegen die HSG Nahe-Glan, fand Trainer Steffen Ecker danach deutliche Worte. „Mit dieser Leistung kann ich nicht einverstanden sein. Es fehlten die letzte Konsequenz und Konzentration“, bemängelte der Coach des Tabellenführers der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Obwohl sein Team gegen den abstiegsbedrohten Gegner vor nur rund 120 Zuschauern stets dominierte. „Wir haben aber ganz andere Ansprüche bezüglich Leistung und Einsatz“, ärgerte sich Ecker besonders über die vielen Fehler seiner Spieler am Samstagabend.

Zu häufig ließen die Homburger klarste Torchancen aus, in der Defensive habe das Team nicht immer effektiv gearbeitet und profitierte in diesen Szenen eher von den schwachen Abschlüssen der Gäste. „Es bestand tatsächlich nie die Gefahr, dass das ein enges Spiel wird, zu deutlich überlegen waren wir trotz unserer Fehler. Aber ich kann als Tabellenführer schon ganz anders auftreten“, betonte Ecker, der besonders in der zweiten Spielhälfte auch einige Mal seinem Frust an der Seitenlinie Ausdruck verlieh.

Nach einer 4:1-Führung (6. Minute) zu Beginn leisteten sich die Hausherren die erste kleine Auszeit. Die HSG, die dem TV Homburg im Hinspiel beim 27:27 den bisher einzigen Punktverlust in dieser Saison beibringen konnte, kam auf 4:6 heran. Durch zahlreiche Fehlabschlüsse der Rheinländer folgte jedoch ein 6:0-Lauf der Homburger zum 12:4 (21.). In den letzten neun Minuten der ersten Halbzet ließ der TVH ein 4:4 zur 16:8-Pausenführung zu. Wieder eine Phase, die Ecker nicht gefiel.

Nach einer klaren Pausenansprache baute der Titelanwärter den Vorsprung nach Wiederbeginn zunächst stetig weiter aus. Konzentriert ließ der TVH in der Defensive in den ersten 13 Minuten lediglich drei Gegentreffer zu. Bei einer starken eigenen Torausbeute von neun Treffern, darunter souverän verwandelte Siebenmeter von Yves Kunkel (insgesamt acht Tore) und Tobias Alt, mit neun Treffern bester TVH-Werfer, wuchs der Vorsprung auf 27:11 (43.). Bei diesem Abstand beließ es der TVH, der die HSG wieder besser ins Spiel kommen ließ. In den folgenden zehn Minuten waren die Homburger nur drei Mal vor dem gegnerischen Gehäuse erfolgreich, kassierten zugleich aber sieben Gegentore. Ecker nahm eine Auszeit. Danach legte der TVH durch eine 7:0-Serie zum 37:18 wieder mächtig nach. Um dann in den letzten 45 Sekunden noch drei weitere Gegentore zum 38:21-Endstand einzustecken. Steffen Ecker zeigte sich angefressen.